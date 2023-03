"Letzte Generation": Aktivisten blockieren zentrale Straße in Mainz

Mainz - Massive Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Mainz: Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am heutigen Donnerstagnachmittag die Peter-Altmeier-Allee in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt blockiert, indem sie sich in bewährter Manier am Asphalt festklebten.