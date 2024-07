Letzte Generation begießt Bremer Wahrzeichen mit schwarzem Kunstöl

Bremen - Klima-Aktivisten der " Letzen Generation " haben am Freitag das Bremer Wahrzeichen die "Bremer Stadtmusikanten" mit schwarzem Kunstöl übergossen.

Aktivisten der "Letzen Generation" halten vor den "Bremer Stadtmusikanten" ein Banner mit der Aufschrift: "Keine sichere Zukunft mit politischen Märchen" hoch. © Letzte Generation

Auf einem ausgerollten Plakat war zu lesen "Keine sichere Zukunft mit politischen Märchen."

Dazu Aktivist Fabian Beese (26): "Die Bremer Stadtmusikanten stehen für die Suche nach einer sicheren Zukunft – aber bei unserem aktuellen politischen Kurs wird eine sichere Zukunft in Öl ertränkt. Währenddessen erzählt die Politik weiterhin Märchen."

Der heutige Protest reihe sich in die Vorbereitung der Gruppe auf die bundesweite Ungehorsame Versammlung in Bremen am 20. Juli ein, teilten die Aktivisten zu der Aktion mit.

"Die Ungehorsame Versammlung greift das bundesweite Momentum auf, das unsere Bewegung bislang durch Präsenz auf den Straßen kreiert hat und das die Dringlichkeit angesichts der Klimakatastrophe immer wieder ins Zentrum rückt", erklärt Beese.