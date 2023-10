17.10.2023 10:32 1.140 Letzte Generation beschmiert Berliner Weltzeituhr: "Uns läuft die Zeit davon"

Am Dienstagmorgen haben Aktivisten der "Letzten Generation" in Berlin erneut eine beliebte Touristenattraktion beschmiert: die Weltzeituhr am Alexanderplatz.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Auch am Dienstagmorgen hat die "Letzte Generation" wieder in der Hauptstadt zugeschlagen und diesmal erneut eine beliebte Touristenattraktion beschmiert: die Weltzeituhr am Alexanderplatz. Mehrere Aktivisten der Letzten Generation haben die Weltzeituhr am Alexanderplatz mit oranger Farbe besprüht. © Letzte Generation Vier Aktivisten haben das Wahrzeichen gegen 9.45 Uhr mit präparierten Feuerlöschern in die für die Gruppe typische orange Warnfarbe getaucht. Anschließend ließen sie sich davor mit einem Plakat ablichten, auf dem der Slogan "Uns läuft die Zeit davon: Weg von fossil, hin zu gerecht" zu lesen war. Die Polizei bestätigte den Vorfall bei X, vormals Twitter. Mehrere Beamten waren demnach vor Ort. "Die Weltzeituhr ist nun ein Mahnmal für den weltweiten Wettlauf gegen die Zeit, den wir als Menschheit zu verlieren drohen", hieß es in einer Presseerklärung der Klima-Aktivisten. Bereits Mitte September nahmen die Klima-Rebellen ein Berliner Wahrzeichen ins Visier und besprühten die Säulen des Brandenburger Tors. Mehr in Kürze bei TAG24.

Titelfoto: Letzte Generation