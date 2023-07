"Letzte Generation" blockiert Straße im Leipziger Norden: Aktivisten tragen Masken

Leipzig - Am Freitag gab es in Leipzig eine erneute Protest-Aktion der Umweltaktivisten der " Letzten Generation ". Mit den Gesichtern wichtiger deutscher Politiker als Maske klebten sich sechs Demonstrierende auf eine Kreuzung im Leipziger Norden.

Die Polizei forderte die Aktivisten auf, die Straße zu räumen. © Erik-Holm Langhof

Einer Pressemitteilung der "Letzten Generation" nach startete der Protest um 7.30 Uhr auf der Kreuzung der Maximilianallee und der Theresienstraße im Stadtteil Eutritzsch.

Dabei klebten sich sechs Aktivisten, darunter drei mit Gesichtsmasken von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) und Umweltminister Robert Habeck (53, Grüne), auf den Asphalt und trugen Banner mit der Aufschrift "Wir brechen das Gesetz!"

Im Norden von Leipzig kam es somit zu Verkehrseinschränkungen - eine Fahrspur in Richtung Innenstadt blieb frei. Die Polizei beendete die Sitzblockade nach wenigen Minuten. Einsatzkräfte begannen unmittelbar nach der Aktion mit den Reinigungsarbeiten.

In ganz Deutschland finden am Freitag der Ankündigung der "Letzten Generation" nach 36 Sitzblockaden in 26 Städten statt.

“Wir stellen mit unserer friedlichen Sitzblockade hier die Frage, worüber wir uns empören sollten? Über eine Regierung, die ihre eigenen Gesetze bricht oder über friedlichen Protest von Bürgern und Bürgerinnen, die diesen Gesetzesbruch unserer eigenen Politiker und Politikerinnen nicht einfach so hinnehmen?", so einer der Aktivisten.