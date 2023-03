"Letzte Generation": Das planen die Klimakleber jetzt

Hamburg - Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" planen in den kommenden Wochen weitere Aktionen und neue Protestformen im Großraum Norddeutschland. Das wurde am vergangenen Sonntag im sogenannten "Infocall Nord" besprochen.

Bereits in der kommenden Woche will die "Letzte Generation" etwas Neues ausprobieren.

Montag und Dienstag machen die Aktivisten zu Reisetagen. An diesen Tagen wollen sie bis einschließlich 4. April in den genannten Städten größere Proteste oder Aktionen durchführen. Manche seien schon vorbereitet, manche noch nicht. Genauere Angaben wurden nicht gemacht. Donnerstage und Freitage sollen die Untergruppen für lokale Proteste nutzen.

Auch in der übernächsten Woche soll es weiter regionale und lokale Aktionen geben. Dabei setzten die Aktivisten auf die Unterstützung der Wissenschaft. Am Freitag, dem 31. März, sollen Forscher die Proteste unterstützen und kurze Redebeiträge halten.

Diese "neue Protestform" wolle man überall in Deutschland ausprobieren und damit Erfahrung sammeln, um sie ab dem 19. April in Berlin einfließen zu lassen.

Erstmals soll es sogenannte Protestmärsche geben. "Wir fangen genauso an wie sonst, wenn wir klebenderweise Kreuzungen oder Ausfahrten blockieren", erläuterte der Aktivist und fügte hinzu: "Aber wir gehen bei Grün rauf, warten, bis die Ampel umspringt, bis die Autos Grün kriegen, und gehen dann in die Richtung los. Wir gehen ganz langsam durch die Stadt."

Gewalt durch andere, wie hier Anfang März in Hamburg, kalkulieren die Aktivisten der "Letzten Generation" bewusst ein. © Lenthe-Medien/Reimer

Interessant wird es danach. "In Woche vier (Anm. d. Red.: ab dem 3. April) versuchen wir noch zu eskalieren mit sogenannten Eventcrashes."

Als Beispiele nannte der Sprecher die gestörte Regionsversammlung in Hannover und Farbe auf einem Denkmal. Es könne aber auch sein, ein "Fußballspiel oder eine andere Sportveranstaltung zu stören" - oder eine Modeschau. Es gehe dabei um "ungehorsamen Protest", der lautstark und sichtbar sei.

"Bedenkt, dass wir bei manchen Aktionsformen höhere Sachschäden anrichten, und dass das vielleicht nur Menschen machen können, die als sogenannte 'Wildbiene' bereit sind, unter Umständen als Schuldnerin zu leben." Als "Wildbiene" bezeichnen sich die Aktivisten der "Letzten Generation", die Veranstaltungen stören oder Repressionen in Kauf nehmen.

Das ist ein ganz zentraler Punkt der Proteste, um den es auch Ende März an einem Strategietag um zivilen Widerstand gehen soll. Eine Aktivistin kündigte diesen mit den Worten an: "Es muss schon auch so was wie eine Opferbereitschaft geben." Die Repressionen wie Gewalt auf der Straße durch Autofahrer oder Polizisten, Shitstorms in der Presse sowie juristische Verfolgung seien "ganz entscheidend". Klimaschützer als Märtyrer?

In der Woche ab dem 10. April soll es im Norden übrigens ruhig bleiben, da sich die Aktivisten auf die Proteste in Berlin vorbereiten.