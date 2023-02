"Letzte Generation": Aktivisten wollen Karnevalszug blockieren - doch die Polizei ist schneller

Hannover - Traditionell am Samstag vor Rosenmontag stieg auch dieses Jahr in der niedersächsischen Landeshauptstadt der Karnevalsumzug. Klimaaktivisten der " Letzte Generation " wollten das verhindern. Doch die Polizei entdeckte sie frühzeitig.

Doch auch ihm ist es nicht gelungen sich an den Asphalt zu kleben. Polizisten konnten den Mann rechtzeitig wegtragen, der Umzug mit rund 1200 Jecken ungehindert passieren.

In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu Protestaktionen der Mitglieder der "Letzte Generation" in Hannover. Zuletzt hatten die Aktivisten am vergangenen Dienstag Kreuzungen im Zentrum der Stadt blockiert.