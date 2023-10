"Letzte Generation" klagt Kanzler Scholz an: "Olaf lügt"

Berlin - Rund 70 Unterstützerinnen der " Letzten Generation " haben am Dienstagmorgen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin gegen die Klimapolitik von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) protestiert.

Rund 70 Aktivistinnen der "Letzten Generation" versammelten sich am Dienstag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. © Letzte Generation

Auf die Fassade des Gebäudes sprühten die Aktivistinnen mit oranger Farbe vielfach ihre Botschaft "Olaf lügt". Auch auf dem Gehweg war die Botschaft zu lesen.

Marion Fabian (73), Sprecherin der Letzten Generation, begründete die Aktion so: "Scholz behauptet, die Maßnahmen der Regierung gegen die Klimakatastrophe würden ausreichen. Das ist eine lebensgefährliche Lüge!"

Mitstreiterin Carla Rochel (21) ergänzte: "Olaf Scholz will uns weismachen, er hätte die Situation im Griff und würde uns in eine sichere Zukunft lenken. Dabei steuert er die Bevölkerung schutzlos in eine nie dagewesene Katastrophe."

Ein Video, das die Gruppierung auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte, zeigt Demonstrantinnen mit "Olaf lügt"-Plakaten. Im Hintergrund ist die Polizei zu sehen, die Plakate konfisziert und Aktivistinnen teilweise in Gewahrsam nimmt.

Ein von der Bundesregierung selbst eingesetzter Expertenrat hatte dieser in diesem Jahr ein mangelhaftes Gesamtkonzept zur Erreichung der Klimaziele attestiert. Kanzler Scholz behauptete daraufhin im August, die Regierung tue alles, was nötig sei.