Rache der Klima-Kleber: "Neue Generation" lässt Bild-Zeitung verschwinden

Berlin - Am Dienstag haben Aktivisten der " Neuen Generation " in zahlreichen Berliner Supermärkten Zeitungen der "Bild" entfernt und diese durch selbst angefertigte, utopische "Bild"-Ausgaben ersetzt.

In mehreren Berliner Supermärkten ersetzte die "Neue Generation" tagesaktuelle "Bild"-Ausgaben mit ihrer eigenen Zeitung. © Neue Generation

"Die Menschenwürde kehrt zurück - zumindest im Zeitungsständer", so die Protestgruppe "Neue Generation", die eigenen Angaben nach zwischen 9.30 und 11.30 Uhr mit circa ein Dutzend Gruppen von je zwei bis drei Menschen in verschiedenen Berliner Bezirken für den "Bildwechsel" unterwegs war.

In Supermärkten unter anderem am Alexanderplatz, am Ostbahnhof, am Moritzplatz und in Reinickendorf entwendeten die Aktivisten tagesaktuelle Ausgaben der "Bild" von ihrem Platz, legten sie an einen anderen Ort im Supermarkt oder versteckten sie im Laden.

Dann legte die "Neue Generation" ihre "Bild-Zeitung zur Widerstandswelle", die zuvor professionell auf Zeitungspapier in 1000-facher Ausführung gedruckt wurde, als Ersatz aus.

Grund für die Aktion sei "die Propaganda des Springer-Konzerns, seine Hetze, die mehr denn je die Zerstörung unserer Demokratie und unserer Lebensgrundlagen anfeuert", erklärten die Aktivisten, die eins von der "Bild" als Klima-Kleber getauft wurden.