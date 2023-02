"Letzte Generation": Klima-Aktivisten fällen Baum vor Bundeskanzleramt!

Vor dem Bundeskanzleramt fällten Aktivisten der Letzten Generation einen Baum (rechts im Bild zu erkennen). © PR/Letzte Generation

Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation nutzten dafür Handsägen, wie die Klimagruppe am Dienstagmorgen mitteilte.

"Die Bundesregierung treibt ganz aktiv die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen weiter voran. Sie sägt an dem Ast, auf dem wir alle sitzen", hieß es weiter in der Begründung.

Hintergrund der Aktion war nach Angaben der Klima-Demonstranten die Zerstörung von Wäldern.

"2022 haben wir die größten Waldbrände in der Geschichte Deutschlands erlebt. (...) Trotzdem will Herr Finanzminister Lindner weiter neue Autobahnen bauen und damit nicht nur direkt ganze Wälder roden lassen, sondern er gießt damit weiter Öl in das Feuer, in dem unsere Wälder immer öfter brennen", wird Aimée van Baalen, Sprecherin der Letzten Generation, zitiert.