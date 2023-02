"Letzte Generation": Klima-Kleber blockieren erstmals Straße in Potsdam

Potsdam - Klimaschutz-Aktivisten haben am Montag erstmals eine Straße in der Innenstadt von Potsdam blockiert

Die Ende 2021 gegründete Gruppe Letzte Generation hatte am 24. Januar 2022 erstmals in Berlin Autobahnzufahrten blockiert. Danach folgten mit Unterbrechungen fast täglich derartige Blockaden sowie Proteste in Museen, Stadien, an Erdölpipelines oder Flughäfen.