"Letzte Generation" lässt Brunnen im Hotel Adlon in Farbe sprudeln!

Berlin - Klimaaktivisten der " Letzten Generation " haben in den Brunnen des Hotel Adlon in Berlin-Mitte grüne Farbe geschüttet.

Mit der Aktion am heutigen Montagmorgen sprechen sich die Klimaschützer eigenen Angaben nach gegen den LNG-Gipfel "World LNG Summit & Awards", der im Dezember im Adlon tagen soll, aus.

"Wir protestieren mit grüner Farbe gegen das Greenwashing der Gas-Lobby!", so Aktivist Lio G., der dabei war, als das Wasser des Brunnens im Eingangsbereich mit ungiftigem Grün verfärbt wurde und nun gelb erscheint.

Während der Aktion hängten Mitglieder der Protestgruppe "Ende Gelände" an der Fassade des Hotels und in der Lobby Banner auf.

Die Klimaschützer prangern an, dass Politiker weiterhin den Ausbau der Gas-Infrastruktur in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven planen und so in die falsche Richtung steuern würden.