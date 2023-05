"Letzte Generation" leckt Wunden: Neu-Formation nach Razzia?

Polizisten tragen einen Karton aus der durchsuchten Wohnung in Berlin (Kreuzberg). © Christoph Soeder/dpa

Gegen die Aktivisten ermittelt die bayerische Justiz wegen des Verdachts auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Am gestrigen Mittwoch fanden aufgrund dessen insgesamt 15 Hausdurchsuchungen bei Anhängern der Gruppierung statt.

Das bekannte Gesicht der "Letzten Generation", Carla Hinrichs (26), lag noch im Bett, als das SEK plötzlich in ihre Wohnung in Berlin (Kreuzberg) stürmte. Die Aktivistin kam sich vor wie in einem schlechten Film.

"Plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste an deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich", berichtete Carla auf Twitter über die Razzia. Die Beamten hätten ihre gesamte Wohnung durchsucht und fast alles mitgenommen, was zu ihrem Alltag gehört. "Ich habe Angst", sagt die Aktivistin in dem Video.

"Die Ereignisse des gestrigen Tages haben Wunden geschlagen. Wunden in der Psyche der Menschen, die gestern mit vorgehaltener Waffe aus dem Bett geholt wurden und sich nun in ihren vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Wunden in das Vertrauen in einen Staat, der friedliche Protestierende wie Schwerverbrecher behandelt", so die Klimaschützer.