"Letzte Generation" marschiert am Mittwoch bundesweit und überreicht Olaf Scholz ihren Brief

Berlin - Eine Woche nach den Hausdurchsuchungen der Generalstaatsanwaltschaft München bei Anhängern der " Letzten Generation " finden am Mittwoch in mindestens dreizehn Städten erneut Protestmärsche der Gruppierung statt.

Anhänger der "Letzten Generation" marschieren bundesweit für eine andere Klimapolitik. © Letzte Generation

Im Anschluss an den Protestmarsch in Berlin werden die Teilnehmenden nach eigenen Angaben vor das Kanzleramt ziehen, um Olaf Scholz (64, SPD) einen offenen Brief zu überreichen.

In diesem fordern die Klimaaktivisten einen gelosten Gesellschaftsrat, in dem ein Querschnitt der Bevölkerung zusammenkommt, um einen Plan auszuarbeiten, wie Deutschland sozial gerecht bis 2030 die Nutzung fossiler Brennstoffe beendet.

Carla Rochel (21), eine Sprecherin der "Letzten Generation", sagt dazu: "Wir hoffen weiterhin darauf, dass Herr Scholz auf unseren offenen Brief entsprechend reagiert. In einer Demokratie ist es unerlässlich, dass man miteinander spricht, und unser Angebot bleibt auch weiterhin bestehen. Es wäre uns allen lieber, wenn eine Lösung im Gespräche gefunden werden würde und uns weitere Sitzblockaden erspart blieben. Auch wenn es gerade mehr Menschen denn je gibt, die sich der 'Letzten Generation' anschließen."

Die "Letzte Generation" würde eine Welle der Solidarität erleben.