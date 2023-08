Ganz was Neues: Das plant die Letzte Generation als Nächstes

Immer wieder legen Aktivisten der Letzten Generation den Verkehr lahm. © dpa/TNN/Sven Kaeuler

Im Sommer scheinen die Protestler eine Pause einzulegen. Es wurde zuletzt verdammt ruhig um die Aktivisten der Letzten Generation. Doch sie wollen nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden und haben sich deshalb schon etwas ganz Neues überlegt: Ein Kinofilm soll entstehen!

Diesmal wollen die Aktivisten also nicht auf der Straße kleben, sondern einen Einblick ins Seelenleben geben. "Inside Letzte Generation" soll zeigen, wie es hinter den Kulissen zugeht. Doch so ganz kann dafür nicht auf den Straßenprotest verzichtet werden, denn er muss ja gezeigt werden.

Regisseur Alexander Schiebel (57) arbeitet bereits seit einigen Wochen an dem Vorhaben, wie er auf Twitter erklärt: Der Filmemacher wolle die Demonstranten "kennenlernen. Vor den Protesten, während den Protesten und im Gefängnis, wenn möglich", so Schiebel. Auch im Polizeitransporter will er filmen sowie nach den einzelnen Aktionen.

"Wir wollen die Innenperspektive. Wir wollen verstehen, worum es den Menschen geht, die sich an diesen Protesten beteiligen, wollen sie kennenlernen", fährt der 57-Jährige fort.

Er habe sie deshalb bereits mit kleinen Profi-Kameras ausgestattet, die einiges auf Band festgehalten hätten. Und der gebürtige Wiener ging noch weiter!