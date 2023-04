Letzte Generation trainiert für den Aufstand: Aktivisten können "Finger probekleben"

Ab 19. April will die "Letzte Generation" in Berlin die nächste Protest-Stufe zünden, doch nicht jeder darf sich so einfach an den Aktionen beteiligen.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Es wurde bereits von langer Hand angekündigt: Ab 19. April will die "Letzte Generation" in Berlin die nächste Protest-Stufe zünden, doch nicht jeder darf sich so einfach an den Aktionen beteiligen, denn zuvor muss ein Training durchlaufen werden.

Die Letzte Generation will die Hauptstadt ab dem 19. April lahmlegen. Protest-Interessierte müssen zuvor jedoch ein Probetraining absolvieren. © Paul Zinken/dpa Um den Klimakollaps zu verhindern und die Grundrechte zu schützen, wollen die Aktivisten "erst das Regierungsviertel & dann Berlin lahmlegen", wird von der Gruppe vollmundig bei Twitter angekündigt. Im Mittelpunkt steht natürlich die große Demonstration am 23. April am Brandenburger Tor, die offiziell angemeldet ist und zu der Tausende Menschen aus ganz Deutschland in der Hauptstadt erwartet werden. Aber natürlich sind auch wieder jede Menge Guerillaaktionen im gesamten Stadtgebiet geplant, die bereits ab dem 19. April in die Tat umgesetzt werden sollen. Dafür werden noch händeringend Mitstreiter gesucht, die sich auf der Website der Umweltaktivisten anmelden können - bislang haben sich 737 Teilnehmer für die Aktionen vormerken lassen. Hunde Frau lässt Hund mit Absicht über weichen Beton laufen: Der Grund trifft so viele ins Herz Für Unterkunft wird vonseiten der Aktivisten gesorgt, dafür ist lediglich eine Spende von bis zu 25 Euro erwünscht. Die Verpflegung wird von der "Küfa", der Küche für alle übernommen. Einzig die Anreise muss aus eigener Tasche berappt werden.

Letzte Generation lädt Interessierte zum Protesttraining in Berlin-Wedding ein