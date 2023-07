14.07.2023 09:49 "Letzte Generation"-Protest sorgt in Nürnberg und München für Verkehrschaos

Verkehrschaos am Stachus in München! Klimaaktivisten haben sich am Freitag an der Fahrbahn festgeklebt. Auch in Nürnberg sorgt eine Aktion für große Probleme.

Von Jan Höfling

München/Nürnberg - Verkehrschaos am Stachus in München! Klimaaktivisten haben sich am Freitag an der Fahrbahn festgeklebt, den Berufsverkehr zum Erliegen gebracht. Auch in Nürnberg sorgt eine Aktion für erhebliche Probleme. Die Polizei hat in Nürnberg und München alle Hände voll zu tun. © vifogra/Besold Laut Polizei der Landeshauptstadt haben sich gegen 7.45 Uhr sechs Personen beteiligt. Aufgrund einer "nicht angemeldeten Versammlung" komme es im Bereich des Stachus zu "Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen", hieß es zudem auf Twitter. Der Stachus ist aufgrund der Aktion der "Letzten Generation" komplett für den Verkehr gesperrt, Autofahrer werden gebeten, diesen zu umfahren. Ebenfalls am Freitagmorgen haben sich Aktivisten in Nürnberg auf dem Frankenschnellweg auf Höhe der Rothenburger Straße versammelt und sich im Rahmen der Protestaktion auf die Straße geklebt. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.7.2023 Die Aktionen im Freistaat und in weiteren Städten der Bundesrepublik richten sich dabei gegen die Bundesregierung, welcher die "Letzte Generation" einen Bruch des Klimaschutzgesetzes vorwirft. Protest der "Letzten Generation" in Nürnberg: Die Polizei war am Freitagmorgen schnell zur Stelle. © vifogra/Besold Weitere Informationen folgen. Erstmeldung: 9.05 Uhr, letzte Aktualisierung: 9.49 Uhr

Titelfoto: vifogra/Besold