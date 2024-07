Letzte Generation protestiert mit Kanus: Ostsee giftgrün gefärbt

Berlin - Mitglieder der Letzten Generation haben am Samstagmorgen mit Kanus vor dem LNG-Terminal auf Rügen protestiert. Mit der Aktion läuteten die Aktivisten ein einwöchiges Protestcamp auf der Ostseeinsel ein.

Danach kippten sie das Wasser-Färbemittel Uranin in die Ostsee, die sich daraufhin giftgrün verfärbte.

Das Protestcamp auf Rügen findet vom 6. bis zum 13. Juli statt. Für Samstag, 13 Uhr, ist in Neu Mukran eine Großdemonstration angekündigt, an der neben der Letzten Generation auch Scientist Rebellion, Fridays for Future und die Umweltorganisation NABU teilnehmen.