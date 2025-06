Trotz Handicap: Katze Emma sucht nach Couch fürs Leben

Bergheim - "Keine Ohren, kein Spaß"? Stimmt so nicht ganz, denn Emma hat trotz Handicap ordentlich Charme im Gepäck. Die sechsjährige Scottish-Fold-Dame lebt derzeit im Tierheim Bergheim und hofft auf ein Happy End.

Alles in Kürze

Auch Emma ist betroffen. Ihre Röntgenbilder zeigen laut den Tierrettern deutliche "Missbildungen". Klettern wie andere Katzen ist für sie also ein Kraftakt.

Scottish-Fold- Katzen tragen einen Gendefekt in sich, der nicht nur die Ohren knicken lässt, sondern auch die Knochen schädigt.

Auf den ersten Blick fällt ihre süße Knickohr-Optik auf. Doch was viele nicht wissen: Hinter diesem Niedlichkeitsfaktor steckt ein echter Krankmacher.

Am Sonntag luden die Tierpfleger aus dem Rhein-Erft-Kreis ein goldiges Bild von Emma auf Instagram hoch.

Besitzer von Scottish-Fold-Katzen müssen sich bedingt durch den Gendefekt oft auf hohe Tierarzt-Kosten einstellen. (Symbolbild) © 123rf/4pmproduction

Abgegeben wurde die Katzen-Dame wegen angeblicher Unsauberkeit. Das glauben die Tierpfleger aber eher nicht.

Viel wahrscheinlicher: Ihre früheren Besitzer hatten einfach keine Ahnung, was es heißt, eine Fold-Katze artgerecht zu halten und was das kosten kann. Denn die Besuche beim Tierarzt können "das normale Budget durchaus übersteigen", so das Tierheim.

Jetzt wünscht die schöne Sechsjährige sich ein ruhiges Zuhause bei Menschen mit Herz und Verstand. Wichtig: Mit "normalen" Katzen klappt die Kommunikation wegen ihrer Knicköhrchen oft nicht richtig. Ideal wäre daher eine zweite Fold-Katze, mit der sie sich "auf Augenhöhe" versteht.

Wer ihr ein liebevolles Zuhause schenken will, findet weitere Informationen zu Emma auf der Webseite des Tierheimes Bergheim.