"Letzte Generation": Verkehr auf Elbbrücken rollt nach Blockade wieder

Hamburg - Klimaaktivisten der Bewegung " Letzte Generation " haben am Samstag die Elbbrücken stadteinwärts blockiert und so erhebliche Staus produziert.

Er zog einen von ihnen an seiner Warnweste aus dem Weg an den Straßenrand und trat ihm mir nichts dir nichts in den Bauch. Anschließend jagte er noch einen Fotografen.

In einem Video, das auf dem Account der "Letzten Generation" auf Twitter geteilt wurde, ist zu sehen, wie ein offenbar frustrierter und wütender Lkw-Fahrer am Samstagmittag gegen die protestierenden Aktivisten vorging.

Polizisten halten einen Aktivisten fest, der sich auf der Fahrbahn festgeklebt hat. © Jonas Walzberg/dpa

Der Grund für die Blockade? Die Bedrohung der Wirtschaft und des Wohlstands durch die Klimakatastrophe, wie die "Letzte Generation" in einer Mitteilung erklärt.

Von 2000 bis 2021 seien in Deutschland mindestens 145 Milliarden Euro Schäden durch die Folgen von Hitze, Dürre oder Überschwemmungen entstanden.

Lilli Gómez (22) stand an der Zufahrt Hamburger Hafen: "Der Hafen war lange Zeit ein Symbol für eine florierende Wirtschaft, internationale Beziehungen, Fortschritt und wachsenden Wohlstand. Dieses Trugbild lässt sich nicht länger aufrechterhalten. Immer mehr Waren treiben in immer größeren Containerschiffen über immer weiter austrocknende Flüsse - und reißen uns mit sich in den Klima- und damit auch in den Wirtschaftskollaps", so die 22-Jährige.

Kai Arne Springorum (50), Geologe und Vater von vier Kindern, fordert Weitsicht: "Jeden Cent, den wir jetzt durch Realitätsleugnung und Untätigkeit einsparen, zahlen wir in Zukunft tausendfach zurück. Wem diese miese Bilanz noch nicht reicht: Wir bürden uns und künftigen Generationen nicht nur untragbare Kosten auf, wir zerstören wissentlich und unwiederbringlich unsere eigenen Lebensgrundlagen."

Das seien Zerstörungen, die man mit Geld nicht mehr rückgängig machen könne.