"Letzte Generation" wieder vor Gericht: Ist das Brandenburger Tor für immer verschandelt?

Der Sachschaden am Brandenburger Tor wird auf etwa 115.000 Euro geschätzt. © Paul Zinken/dpa

Amtsgericht Tiergarten, Hochsicherheitssaal B 129, 9 Uhr: Angeklagt sind Kathrin H. (29) und Marlen S. (35).

Was Ihnen vorgeworfen wird: Am 17. September 2023 sollen sie mit mehreren anderen Klima-Klebern mit präparierten Feuerlöschern gelbe beziehungsweise orange Farbe an das symbolträchtige Wahrzeichen für Einheit und Freiheit in Berlin-Mitte gesprüht haben.

Dabei soll ein geschätzter Gesamtschaden von circa 115.000 Euro entstanden sein, wobei für Reinigung bereits 56.000 Euro feststünden.

Kathrin H. aus Hamburg, schwarzer Blazer, Nadelstreifenhose, rot gefärbte, kurze Haare, zierlich. Sie äußert sich zu dem Vorwurf der Sachbeschädigung, liest minutenlang mit rollendem R aus ihrem Manifest vor. Es sind acht, neun Seiten, eng bedruckt. "Wir können uns auf die Politik nicht verlassen", sagt sie. Daher setze sie auf zivilen Ungehorsam.

Die Menge der Besucher der öffentlichen Hauptverhandlung, augenscheinlich ebenfalls Aktivisten oder Sympathisanten samt der Mutter der 29-Jährigen, ist deckungsgleich mit der Höhe der Seitenzahl. Von Reue keine Spur. Marlen S., braune lange Haare, nach eigenen Angaben Gebäudereinigerin aus Lichtenberg, bereits zweimal vom Amtsgericht Freiburg verurteilt, bleibt stumm. Manchmal grinst sie mit zusammengepressten Lippen ins Publikum. Ihre Einlassung, eine sehr kurze, lässt sie von ihrem Verteidiger vortragen. Sie habe erst durch die nachfolgende Medienberichterstattung erfahren, wie "groß die Sache" gewesen sei. Ein Polizeibeamter ist als Zeuge geladen.

Er war als einer der ersten vor Ort, er erinnert sich an S. Sie habe "tanzende Bewegungen gemacht, als würde es ihr Spaß machen, Farbe mit den Füßen zu verteilen". Mit Neugierde wurde auch die Aussage einer zuständigen Steinrestauratorin erwartet.