Letzte Generation will bei EU-Wahl antreten: Mischen Klima-Kleber bald die Parlamente auf?

Berlin - Tritt die Letzte Generation den Marsch durch die Institutionen an? Bei der Wahl des EU-Parlaments im Juni dieses Jahres will die Gruppierung mit eigenen Kandidaten antreten.

Sitzen im Europaparlament in Brüssel bald auch Mitglieder der Letzten Generation? © Virginia Mayo/AP/dpa

Der Eintritt in die politisch-institutionelle Arena fügt sich so in die neue Strategie der Letzten Generation ein. So hatten die Aktivisten erst kürzlich erklärt, künftig auf Klebe-Aktionen zu verzichten und dafür andere Protestformen wie 'ungehorsame' Versammlungen stärken zu wollen.

Henning Jeschke (24) betonte: "Du kannst auf den Straßen alles zumachen und blockieren, aber am Ende braucht es ein Konfrontieren der Macht auch im Parlament."

Noch sind die politischen Pläne der Letzten Generation aber noch keine ausgemachte Sache. Entscheiden soll letztlich die Basis. Imke Bludszuweit (22) formulierte es so: "Erst mal ist die Frage: Hat die Bewegung Bock darauf, das mit uns durchzuziehen?"

Konkret bedeutet das: Innerhalb der nächsten Wochen sollen zunächst rund 100 Mitarbeiter für das Projekt gefunden werden. Zudem benötigen die Initiatoren rund 50.000 Euro an Spenden.

Um zur Wahl zugelassen zu werden, fehlen nicht zuletzt noch 4500 Unterschriften.