Polizei verhindert Blockade, doch Aktivist klebt sich woanders fest!

Ludwigsburg - Klimaaktivisten haben in Ludwigsburg eine Straße blockiert, nachdem die Polizei zuvor eine mutmaßlich geplante Blockade verhindert hat.

Ein Klimaaktivist klebte sich auf einer Hauptverkehrsachse fest. © Andreas Rosar/ Fotoagentur

Am frühen Dienstagmorgen war die Polizei an die stark befahrene Bundesstraße 27 in Ludwigsburg ausgerückt, um die mutmaßlich geplante Straßenblockade zu verhindern.

Den Angaben nach versammelten sich mehrere Menschen am Fahrbahnrand, gingen nach Gesprächen mit den Beamten aber wieder.

Später am Vormittag habe sich doch noch ein Mensch auf einer anderen Hauptverkehrsachse der Stadt festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher.