Mitten im Feierabendverkehr: Letzte Generation legt Straßen in Leipzig lahm

Leipzig - Wochenstart in Leipzig und wieder einmal sorgen Aktivisten der Letzten Generation für Unmut unter Autofahrern.

Derzeit blockieren Mitglieder der Gruppierung die Kreuzung am Augustusplatz im Bereich Grimmaischer Steinweg vor dem Motel One sowie vor dem Radisson Blu Hotel. Weitere Unterstützer sollen den Georgiring vor der Oper in Richtung des Augustusplatzes blockieren.

Polizeisprecherin Maxi Böckel bestätigte die Aktion gegenüber TAG24. "Es kommt derzeit zu Beeinträchtigungen für den Autoverkehr. Der ÖPNV ist nicht betroffen." Beamte der Polizei sind vor Ort. Der Verkehr werde bereits abgeleitet.

Vonseiten der Letzten Generation hieß es, Unterstützer hätten sich mit der Forderung nach einem Gesellschaftsrat festgeklebt. Die Bundesregierung solle diesen einberufen, um notwendige Maßnahmen im Kampf gegen eine weitere Erderwärmung zu beschließen.