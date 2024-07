Nach Klima-Protest an Flughäfen: Wie gut ist der BER gerüstet?

Mit Bolzenschneidern versuchten Klima-Aktivisten bereits Ende 2022, auf das Rollfeld des Flughafen BER zu gelangen. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Dies bestätigte die Pressestelle der Bundespolizeidirektion Berlin. Einzelheiten könnten aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt werden, sagte ein Sprecher.

Das heißt, die Behörden wollen nicht, dass sich etwaige Täter darauf einstellen können.

Auch eine Sprecherin des Flughafens bestätigte: "Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Flughafengelände wurden von allen Beteiligten verstärkt."

Am Donnerstagmorgen waren Aktivisten auf das Gelände des Flughafens in Frankfurt am Main vorgedrungen und hatten den Flugverkehr stundenlang gestört. Das hatte auch Auswirkungen in Berlin: Vier Starts und vier Landungen von Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt wurden gestrichen, wie die Flughafensprecherin sagte.