Neun Klimakleber werden zur Kasse gebeten: So viel kostet ein Loch im Asphalt

Berlin - Neun Klimaaktivisten der Letzten Generation sind nun vom Bezirksamt Pankow wegen ihrer Klebeaktionen zur Kasse gebeten worden. TAG24 hat erfahren, was ein Loch an Kosten verursacht.

Immer wieder kleben sich Aktivisten der "Letzten Generation" an den Asphalt, wie auch bei der Aktion im vergangenen September in Berlin. © Hannes P. Albert/dpa

In Kooperation mit der Polizei und dem LKA Berlin ist es dem Pankower Straßen- und Grünflächenamt gelungen, die Personen zu ermitteln, die Schäden an einer öffentlichen Straße in Pankow angerichtet haben, teilte das Bezirksamt am Freitag mit.



Bei den "Klimaklebern" flatterten Leistungsbescheide ins Haus, die sie aufforderten, für die von ihnen verursachten Schäden aufzukommen.

Die Aktivisten hatten sich zuvor im Zeitraum von Ende April bis Mitte Mai vergangenen Jahres auf größeren Kreuzungen wie der Greifswalder Straße, Prenzlauer Allee und Danziger Straße an den Asphalt geklebt und konnten nicht mit gängigen Mitteln entfernt werden, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes gegenüber TAG24 mitteilte.

Oft mussten die Einsatzkräfte mit einer Flex anrücken und die angeklebten Hände aus dem Asphalt schneiden. "In einigen Fällen reichten aber Hammer und Meisel", so die Sprecherin.

Je nach Größe und Tiefe sind pro Loch 140 bis 270 Euro für die Reparatur fällig.