Öl-Schmiererei selbst für SPD und Grüne zu radikal: Politiker gehen auf Distanz zu Klima-Klebern

Berlin - Jetzt wird es sogar den Grünen zu bunt! Nach der schmierigen Protest-Aktion von radikalen Klima-Aktivisten vor dem Berliner Reichstagsgebäude herrscht in der Politik Unverständnis. Auch aus den vermeintlich eigenen Reihen wird Kritik am Vorgehen der Aktivisten laut.

Radikale Klima-Aktivisten beschmierten am Samstag das Grundrechte-Monument am Berliner Reichstagsgebäude mit Öl. © Sven Kaeuler/dpa

Nachdem radikale Klima-Aktivisten am Samstag das Grundrechte-Monument am Berliner Reichstagsgebäude mit Öl beschmiert hatten, war der Aufschrei in der Republik erwartungsgemäß groß.

Weniger vorhersehbar war jedoch die Reaktion von Grünen und SPD, die sich nun klar von den Klima-Chaoten distanzieren.

Wie Bild berichtete, kochten die Gemüter rund um die schmierige Aktion hoch. Auf Twitter ließ die ehemalige Grünen-Staatssekretärin Marieluise Beck (70) ihren Unmut darüber freien Lauf.

"So viel Selbstgerechtigkeit und moralische Erhabenheit ist gefährlich. Sehr gefährlich. Das Gefühl, man dürfe alles im Sinne einer höheren und gerechten Sache tun, führte in den 70er-Jahren zu grauenhafter Gewalt" - zeigte sich die Grüne erschrocken und spielt auf die Eskalation der linken Protestbewegung RAF an.

Hintergrund des schmutzigen Schmier-Protests soll laut Angaben der Klima-Aktivisten eine vermeintliche Missachtung der Grundrechte gewesen sein, weil der Verbrauch von Öl aus ihrer Sicht mit den Grundrechten des Menschen auf Kriegsfuß stehe.