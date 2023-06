Protest vor Hauptversammlung: Klimakleber torpedieren Porsche-Gipfel

Stuttgart - Wenn ein Autogigant auf die Klimakleber der " Letzten Generation " trifft! Am heutigen Mittwochvormittag lud Porsche zur Hauptversammlung - die ersten "Gäste" haben sich bereits frühzeitig eingefunden. Zum Feiern sind diese allerdings nicht erschienen.

Polizisten entfernen einen Aktivisten der "Letzten Generation", der eine Hauptverkehrsstraße in Stuttgart blockierte. © Bernd Weißbrod/dpa

Im Leben gibt es so manch ungünstige Konstellation: In Stuttgart kam es am heutigen Mittwochvormittag zu einer solchen.

Grund: In der baden-württembergischen Landeshauptstadt bat Porsche ab 10 Uhr zur Hauptversammlung. Doch bevor diese starten konnte, musste ein kleines Problem geklärt, beziehungsweise "aus dem Weg geräumt" werden.

Gemeint sind die Klimaaktivisten der "Letzten Generation", die sich eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn des Autoriesen demonstrativ auf die Zufahrtswege klebten und somit für Verkehrsbehinderungen gesorgt hatten.

Nach Polizeiangaben sollen zwei Personen auf der Talstraße sowie zwei weitere auf der Benzstraße ihr Unwesen getrieben haben. Nach Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" hatten die Aktivisten wohl auch die B10 im Visier ihrer Aktion. Die Polizei sprach von einem routinemäßigen Einsatz.