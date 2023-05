Rache der "bekloppten" Klimaaktivisten: Farbanschlag auf Berliner SPD-Parteizentrale

Berlin - Der Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) hält die Protest-Aktionen der " Letzten Generation " für "völlig bekloppt", wie er am Montag bei einem Besuch einer Schule in Kleinmachnow öffentlich äußerte und bekam darauf prompt eine Antwort der Aktivisten.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" stehen vor der besprühten SPD-Parteizentrale in Berlin. © Letzte Generation

Bei ihrer Rache-Aktion am Dienstagmittag besprühten Anhänger der "Letzten Generation" gegen 15 Uhr den Sitz der SPD-Parteizentrale mit oranger Warnfarbe aus Feuerlöschern.

Vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin setzten die Klimaschützer mit ihrer Aktion ein Signal an den Kanzler und spielten den Ball der "Beklopptheit" an ihn zurück:

"Herr Scholz, die Lebensgrundlagen zu zerstören ist nicht nur 'völlig bekloppt', sondern auch verfassungswidrig!", stand auf den Zetteln, die die Anhänger der "Letzten Generation" vor der Parteizentrale hochhielten.

Ein Anhänger der Gruppierung äußerte unmissverständlich, was er von Scholz und seinem gestrigen Auftritt hält: "Ich kann mir kein zynischeres Bild ausmalen als dieses. Ein Kanzler, der den netten Onkel mimt und in strahlende Kinderaugen blickt, während er insgeheim weiß, dass er genau diese Kinder in eine Klimahölle voller Gewalt, Tod und Leid führt."

Die Kinder, die dem Kanzler am gestrigen Montag zugewinkt haben, würden ihn in 30 Jahren verachten, erklärte der Klimaaktivist.