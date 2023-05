Straßenblockaden in Berlin: "Letzte Generation" klebt mit 81-Jähriger auf der A100

Berlin - Am heutigen Donnerstag wird Berlin erneut von Straßenblockaden der " Letzen Generation " lahmgelegt. Hiervon betroffen ist neben kleineren Straßen und Bundesstraßen auch die A100.

"Ich würde sehr viel lieber Zeit mit meinen Enkeln verbringen, als hier zu sitzen und meine Mitmenschen in ihrem Alltag zu stören. Aber wenn jetzt niemand die Reißleine zieht und den Alltagstrott unterbricht, dann gehen meinen Enkeln nicht einfach ein paar Stunden mit ihrer Oma verloren, dann wird ihnen die Chance auf eine Zukunft geraubt", erklärt die 81-Jährige ihre Aktion.

Der 50-jährige Sohn habe sich neben seiner Mutter auf die Straße geklebt und für den Protest seinen Job als Energieeffizienzberater auf Eis gelegt.

"Wir haben längst alles, was wir brauchen: das Wissen, die Technologien und das nötige Geld. Allein der fehlende politische Wille fesselt uns gerade noch an den Kurs Richtung Klimakollaps. Mit Daten und Fakten allein kommen wir offensichtlich nicht weiter, also konfrontieren wir Politik und Gesellschaft mit der Frage, um die sich gerade alles dreht: Wollen wir überleben?", fragt er rhetorisch.

Mit dieser Klebe-Aktion fordern die Aktivisten von der Regierung, sich an das Grundgesetz zu halten und das Recht künftiger Generationen auf eine lebenswerte Zukunft zu schützen.