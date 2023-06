Sylt geht gegen "Letzte Generation" vor: Droht den Aktivisten jetzt Gefängnis?

Sylt/Kiel - 17-mal waren sie in der letzten Zeit in Schleswig-Holstein am Werk: die Klimaaktivisten der "Letzten Generation". Zuletzt hatten sie eine Yacht beschmiert, einen Privatjet auf Sylt besprüht und den dortigen Luxus-Shop "Dior" orange gefärbt. Bislang kamen sie damit durch. Nun will die Polizei härtere Geschütze gegen die radikalen Aktivisten auffahren.