Ungehorsam angekündigt: Letzte Generation blockiert erneut Straße

Hamburg - Die " Letzte Generation " ist mit einer Protestaktion zurück in Hamburg und hat "ungehorsame Versammlungen" angekündigt. Unter dem Motto " Demokratie braucht Ehrlichkeit!" demonstrieren aktuell mehr als 50 Menschen am Bahnhof Altona.

Die Demonstranten blockieren aktuell die Max-Brauer-Allee in Hamburg-Altona. © Blaulicht-News.de

Mit gleich mehreren Aktionen in unterschiedlichen Städten – die alle um 12 begonnen haben – reagieren die Aktivisten auf ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Das unter anderem festlegt, dass Regierungen, die ihrer Pflicht zum Klimaschutz nicht nachkommen, Menschenrechtsverstöße begehen.

"Alles, was die Politik jetzt in Sachen Klimaschutz verbockt, schreibt sie für die Menschheitsgeschichte fest", sagte Lina Johnsen, die für die "Letzte Generation" zur EU-Wahl antritt, am Samstag in einer Mitteilung.

Weiter appelliert an die Gesellschaft: "Lasst uns eingreifen! Es ist höchste Zeit, Ehrlichkeit in die Debatte zu bringen und auf die Straße zu tragen: Wir müssen gesellschaftlich und wirtschaftlich richtig viel ändern und von Grund auf umdenken."

Bundesminister Volker Wissing (53, FDP) und andere Politiker würden die Sorgen von Menschen "missbrauchen", um Angst vor einem Wandel zu schüren, "dabei bringt er so viele Chancen mit sich! Wir können die Zukunft fairer gestalten, demokratischer, inklusiver und lebenswerter für alle!"