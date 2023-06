"Letzte Generation"-Klimaaktivist: "Ich denke ständig darüber nach aufzuhören"

Leipzig - Die " Letzte Generation " polarisiert. Und das ist von den Klimaaktivisten auch genau so gewollt. Aus der Bevölkerung erhalten sie allerdings - vor allem für ihre Klebe-Proteste auf viel befahrenen Straßen - wenig Zuspruch. Die meist jungen Menschen leben gleichzeitig mit der Angst, jederzeit von Autofahrern körperlich angegriffen oder inhaftiert zu werden.

Jakob Beyer (28) aus Leipzig ist einer der dienstältesten Klimaaktivisten der "Letzten Generation". © ZDF/Broka Herrmann/Marc Nordbruch

Sie wollen das Ende der fossilen Brennstoffe, ein 9-Euro-Ticket für Bahn und Bus, ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Dafür krempeln die Aktivisten auch gern ihr komplettes Leben um. Einer von ihnen ist Jakob Beyer (28) aus Leipzig, der seine Zimmermanns-Lehre für den Klimaprotest aufgegeben hat.

Bei den Klebe-Protesten auf Straßen kommt es immer häufiger zu Beschimpfungen und stellenweise auch Handgreiflichkeiten. "Das ist eine reale Gefahr, dass wir dabei auch Schaden nehmen können", sagt Beyer in der ZDF-Doku "Radikal, gehasst, verzweifelt - Die letzte Generation". Aber: "Ich hab damit meinen Frieden gemacht, solche Konsequenzen - auch rechtliche - auf mich zu nehmen. Vielleicht gehen wir ins Gefängnis."

Man wolle nicht zwangsweise Menschen in ihrem Alltag stören, sodass diese nicht zur Arbeit, zu wichtigen Arztterminen oder zu ihrer Familie kommen.

"Aber der Protest der vergangenen Jahre hat nicht annähernd ausreichende Maßnahmen gebracht. Es ist unangenehm, hier zu sein und es kostet mich jedes Mal krasse Überwindung, mein Herz ist grad am rasen", so der 28-Jährige bei einer Aktion am Münchner Stachus.