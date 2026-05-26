Wenn das Geld fehlt: Ein Kommentar zu Kretschmers Vermögenssteuer-Vorstoß

Dresden - Hört, hört! Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich jüngst gegenüber einer Besteuerung hoher Vermögen "nicht abgeneigt gezeigt" . Bislang kam das für ihn überhaupt nicht infrage. In die Tüte schon gar nicht.

Michael Kretschmer (51, CDU) kann sich womöglich doch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer vorstellen. © Robert Michael/dpa

Ein Blick auf die Fakten: Die Vermögenssteuer wird in Deutschland bereits seit 1997 nicht mehr erhoben. Formal ist sie aber nur ausgesetzt, nicht abgeschafft. Eine Wiederaufnahme der Praxis lehnt die Bundes-CDU in ihrem Wahlprogramm ab.

Warum jetzt Kretschmers "Wende"? Aus Not, könnte man vermuten. Der CDU steht das Wasser bis zum Hals. Die AfD feiert mal wieder Umfrageerfolge.

Dazu kommen leere Kassen: Ganz Deutschland bangt und zerreißt sich parallel das Maul über den Euphemismus "Sondervermögen", der übersetzt "Schulden" heißt.

Doch mit etwas mehr finanziellem Spielraum ließe sich einiges machen. Bloß: Steuererhöhungen sind unpopulär. Den Reichen ans Leder zu gehen, klingt in den Ohren des Steuerzahlers dagegen schon viel besser.