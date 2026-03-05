Wie diese Raubkopierer im Schlaf zu Milliardären wurden

Leipzig - Bitcoins im Wert von über 7,2 Milliarden Euro mit Streams von Raubkopien! In Leipzig stehen aktuell die mutmaßlichen Hintermänner des illegalen Streamingportals "movie2k" vor Gericht. Und ganz Deutschland fragt sich: Wie ist es den Cyberkriminellen gelungen, solch ein riesiges Vermögen anzuhäufen?

Für Prof. Lars Hornuf (43), Experte für Cyberkriminalität und Kryptowährungen an der TU Dresden, hat die Beute im Fall "movie2k" eine einzigartige Dimension. © Steffen Füssel

Liegt die Generalstaatsanwaltschaft mit ihrer Anklage richtig, dann waren Josef F. (42) und Dustin O. (39) nach Abschaltung ihres Portals 2013 im Besitz von mehr als 136.000 Bitcoin. Heutiger Zeitwert: über 7,27 Milliarden Euro!

Auch im internationalen Vergleich im Bereich der Cyberkriminalität sei diese Gewinnsumme aus illegalen Geschäften einzigartig, sagt Lars Hornuf, Experte für Cyberkriminalität und Kryptowährungen an der TU Dresden.

Zwar waren etwa im Fall des Schwarzmarktportals "Silk Road" in den USA mehr Bitcoin sichergestellt worden. "Allerdings hatten sie einen wesentlich geringeren Gegenwert in US-Dollar oder Euro, da zu dem Zeitpunkt der Bitcoin noch einen viel geringeren Wert hatte", so der Wirtschafts-Professor.

Im Fall "movie2k" kam den jetzt Angeklagten zugute, dass Josef F. so lange im Ausland untertauchen konnte. Auf der Flucht wurde der Kopf hinter dem Portal gewissermaßen im Schlaf zum Beute-Milliardär. Denn tatsächlich erzielten die Cyberkriminellen mit ihrem Portal bis 2013 allenfalls einstellige Millionen-Gewinne - und legten diese in Bitcoins an.

Die 2009 an den Markt gebrachte Kryptowährung hatte damals nur einen Bruchteil ihres heutigen Wertes. Im Mai 2013 kostete ein Bitcoin etwa 100 Euro.