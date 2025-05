Geldwäsche mit Kryptowährung? Polizei stoppt Plattform und beschlagnahmt 34 Millionen Euro!

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt sind gegen die Online-Plattform "eXch" vorgegangen, Kryptowährung im Wert von rund 34 Millionen Euro wurde beschlagnahmt. Dies sei "die dritthöchste Sicherstellung von Krypto-Werten in der Geschichte des BKA", unterstrich ein Sprecher.