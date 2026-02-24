Richter tricksen Öffentlichkeit aus! Prozess gegen Krypto-Milliardäre beginnt mit Skandal

Leipzig - Für Sachsen ist es der wohl wichtigste Prozess des Jahres - und er wurde gleich zu Beginn zum Skandal-Prozess . Unter extremer Dehnung von Gerichtsverfassungsgesetz und Strafprozessordnung begann am Leipziger Landgericht der Strafprozess gegen die Betreiber des illegalen Streamingportals "movie2k". Es geht dabei auch um einen Bitcoin-Schatz von über fünf Milliarden Euro.

Fotografen und Kameraleute vor verschlossener Tür. Das Gericht hat die Bildberichterstattung mit einem fragwürdigen Trick massiv eingeschränkt. © Ralf Seegers

Das gab es in dieser Weise noch nie: Die Leipziger Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richter Karsten Nickel (60) begann die Hauptverhandlung, obwohl die Angeklagten noch nicht im Saal waren. Einziger Zweck der offenbar mit der Verteidigung abgesprochenen Aktion: die Bildberichterstattung der Presse zu verhindern!

Als Fotografen und Kameraleute den Verhandlungssaal verlassen hatten, betraten die Angeklagten, die längst wieder auf freiem Fuß sind, über ein vom Gericht zur Verfügung gestelltes Hinterzimmer den Saal - und zwar voll vermummt bei laufender Verhandlung. Ein klarer Verstoß gegen das Vermummungsverbot vor Gericht (§ 176 GVG) - gebilligt von Richter Nickel!

Vor allem der von der Generalstaatsanwaltschaft als Begründer und Kopf von "movie2k" angeklagte Josef F. (42) fürchtet die Öffentlichkeit. Laut Anklage soll der Deutsch-Iraner noch einen Bitcoin-Schatz im aktuellen Wert von über 3,05 Milliarden Euro versteckt halten.

Neben dem Staat und den in ihren Urheberrechten verletzten Filmfirmen sind auch Kriminelle auf der Suche nach dem Geld. Nach seiner Festnahme hatte er der Justiz insgesamt 49.858 Bitcoins übergeben, die der Freistaat im Sommer 2024 für 2,64 Milliarden Euro veräußerte.

Der Prozess entscheidet auch darüber, ob Sachsen das sichergestellte Geld behalten darf.