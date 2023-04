11-Jähriger reitet auf Stute in die Schule, ohne je vorher auf einem Pferd gesessen zu haben!

Das Video zeigt den kleinen Pedro, wie er in Schuluniform und mit einem grünen Rucksack auf dem Pferd an einer viel befahrenen Straße vorbeireitet. Seine Mutter, die 41-jährige Ana Christina, erfuhr erst Tage später durch einen Anruf der Patentante des Junges davon.

Da kam dem Kind eine waghalsige Idee: Er fragte seine Nachbarn, ob er sich deren Pferd "Lazan" ausborgen könnte, berichtet The Mirror . Tatsächlich sagten sie ja. Daraufhin half der große Bruder des 11-Jährigen ihm auf das Tier aufzusteigen.

Pedro de Lima (11) fährt jeden Tag mit seinem Drahtesel den 18 Minuten dauernden Weg zur Schule durch sein Viertel in Rio de Janeiro . Doch als ihm eines Tages der Vorderreifen platzte, musste er sich eine Alternative suchen.

"Seine Patentante rief an und sagte zu mir: 'Hast du Pedros Video gesehen? Schau in meinen WhatsApp-Status und du wirst sehen'. Als ich es mir ansah, sagte ich: 'Oh mein Gott, dieser Junge sitzt auf einem Pferd!' Ich habe nichts verstanden. Und es ging viral!", wird die 41-Jährige durch die Zeitung zitiert.

Um die Sache noch zu verschlimmern: Vor diesem Tag hatte der Junge noch nie auf einem Pferd gesessen!

Nachdem Mama Christina das Video gesehen hatte, stauchte sie ihren Sohn erst mal zusammen. Sie hofft, dass der 11-Jährige nicht nochmal auf dem Tier zur Schule reitet.