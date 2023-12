12 Jahre unschuldig im Knast: Der Grund sorgt für Kopfschütteln

Darien Harris lächelt freundlich in die Kamera. Während seiner Zeit im Gefängnis konnten Menschen in Freiheit Kontakt mit ihm aufnehmen und über die Plattform "writeaprisoner" Briefe schreiben. © writeaprisoner.com

Ein Mann wurde im Jahr 2011 bei einer Schießerei an einer Tankstelle in Chicago getötet, eine weitere Person schwer verletzt. Harris bekam den Mord in die Schuhe geschoben und musste dafür mehr als zehn Jahre hinter Gittern sitzen.

Wie das Exoneration Project (eine Organisation, die sich für die Freilassung von zu Unrecht Verurteilten starkmacht) mitteilte, sei die Haftstrafe des heute 30-jährigen Harris aufgehoben worden.

Das Zustandekommen des damaligen Gerichtsurteils ist abenteuerlich und sorgt für Kopfschütteln.

Die Justiz habe sich ausschließlich auf die Aussage eines Zeugen berufen, nämlich auf die eines fast Blinden, der unter Grünem Star in fortgeschrittenem Stadium litt.