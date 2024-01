130-Kilo-Frau halbiert ihr Gewicht: Heute ist sie nicht wiederzuerkennen

Frisco (Texas) - Rebecca Poehlmann (44) hatte am ganzen Körper Schmerzen, wollte sich am liebsten gar nicht mehr bewegen, als sich im Jahr 2019 ihr Bruder und ihr Vater an sie wandten. Beide machten sich große Sorgen, dass sie aufgrund ihres Übergewichts und ihrer damit verbundenen gesundheitlichen Probleme früh sterben würde. Doch dann kam alles anders: Noch im selben Jahr starben die beiden Männer.