Auf frischer Tat ertappt: Frau verfolgt Ehemann und findet ihn mit Seitensprung

In dem Clip sieht man Charmaine, die auf einen schwarzen Lieferwagen zugeht, der, wie sich später herausstellte, Warrens Vater gehört. Das Auto steht am Rande einer Straße im englischen Doncaster. Schließlich reißt sie die Hintertür des Vans auf und sieht Warren, wie er sich mit heruntergelassener Hose zusammen mit einer anderen Frau vergnügt.

Für viele User im Netz war schnell klar: Charmaine hat so einen Mann wie Warren nicht verdient, zumal sie später auch noch weitere Videos auf TikTok postete, in denen sie erzählt, dass Warren sie nicht zum ersten Mal betrogen habe. Doch nun meldete sich dieser selbst bei der britischen Zeitung. Er erklärte, dass er gar nicht verstehen könne, was an diesem Vorfall so schlimm sei, immerhin sei er seit einem Jahr nicht mehr mit Charmaine zusammen und aus dem Haus ausgezogen.

Weiter behauptete er: "Das passiert jeden Tag Tausende Male auf der Welt. Ich habe meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. An sich ist das auch keine große Sache, aber das Problem ist, dass das Video viral gegangen ist." Auch ein Freund von ihm meldete sich zu Wort und sagte: "Die beiden haben sich mit 15 kennengelernt, aber der Stress eines Erwachsenenlebens hat sie dann irgendwann auseinandergetrieben."

Warren und Charmaine haben sich 2016 das Jawort gegeben, jedoch soll Warren immer wieder untreu gewesen sein und laut Charmaine in den Jahren 2017, 2019 und 2024 Affären gehabt haben.