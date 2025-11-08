2,16-Meter-Mann nimmt in Flugzeug Platz: Was Frau ihn dann fragt, kann er kaum glauben
Los Angeles/Atlanta (USA) - Mann, ist der groß, Mann! Beau Brown stößt mit seinen 2,16 Metern oft an seine Grenzen - oft auch einfach mit dem Kopf an die Decke. Besonders pikant wurde es kürzlich, als der US-Amerikaner von Los Angeles nach Atlanta fliegen wollte. Auf dem Fünf-Stunden-Flug passte Brown nicht wirklich auf seinen Platz.
Als sich die Passagierin vor ihm plötzlich zu ihm umdrehte, konnte er kaum glauben, was sie ihn fragte.
In einem viralen TikTok-Video von Ende Oktober ist die überraschende Situation zu sehen. Darin fragt die Frau in der Reihe vor Brown direkt, ob sie die Plätze tauschen wollen.
Sie sei sehr klein, so die Begründung der Passagierin, die in der komfortableren Notausgang-Reihe sitzt. Brown kann sein Glück kaum fassen, nimmt das Angebot sofort dankend an.
Doch nicht nur bei dem XXL-Mann kommt diese Geste sehr gut an. Auch auf TikTok sammelt das Video 3,9 Millionen Klicks, dazu mehr als 300.000 Likes.
"Sie hatte mitbekommen, wie ich mich mit meinem Sitznachbarn darüber unterhielt, dass ich nicht reinpasse", sagte Brown diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Er sei ihr sehr dankbar gewesen.
Erwartet hatte der Hüne allerdings etwas ganz anderes.
Virales Video zeigt herzerwärmende Situation
"Früher hätte mich gestresst, dass die Person vor mir ihren Sitz zurücklehnen könnte und ich mich dann damit auseinandersetzen müsste, dass sie sich darüber aufregt, dass sie ihren Sitz nicht zurücklehnen kann, weil er gegen meine Knie stößt, und dass sie mit den Augen rollt oder eine gemeine Bemerkung macht, wie es in der Vergangenheit schon oft passiert ist", sagte der TikToker.
Aber warum war er nicht besser auf den Flug vorbereitet gewesen? Brown hätte sich schließlich um einen Platz mit mehr Beinfreiheit bemühen können.
Gegenüber dem US-Magazin erzählte der 2,16-Meter-Mann, dass er durchaus um einen besseren Platz gekämpft habe, in diesem Fall aber leider erfolglos.
Entsprechend froh war er im Nachhinein, wie gut die Geschichte für ihn gelaufen ist. "Oft werde ich nur angestarrt oder ausgelacht. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, mir zu helfen, und das bedeutet mir unendlich viel", sagte er abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/bigbeaubrown