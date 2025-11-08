2,16-Meter-Mann nimmt in Flugzeug Platz: Was Frau ihn dann fragt, kann er kaum glauben

Los Angeles/Atlanta (USA) - Mann, ist der groß, Mann! Beau Brown stößt mit seinen 2,16 Metern oft an seine Grenzen - oft auch einfach mit dem Kopf an die Decke. Besonders pikant wurde es kürzlich, als der US-Amerikaner von Los Angeles nach Atlanta fliegen wollte. Auf dem Fünf-Stunden-Flug passte Brown nicht wirklich auf seinen Platz.

Beau Brown ist mit seinen 2,16 Metern eigentlich viel zu groß fürs Flugzeug. Diese Frau vor ihm sah das ähnlich. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/bigbeaubrown

Als sich die Passagierin vor ihm plötzlich zu ihm umdrehte, konnte er kaum glauben, was sie ihn fragte.

In einem viralen TikTok-Video von Ende Oktober ist die überraschende Situation zu sehen. Darin fragt die Frau in der Reihe vor Brown direkt, ob sie die Plätze tauschen wollen.

Sie sei sehr klein, so die Begründung der Passagierin, die in der komfortableren Notausgang-Reihe sitzt. Brown kann sein Glück kaum fassen, nimmt das Angebot sofort dankend an.

Doch nicht nur bei dem XXL-Mann kommt diese Geste sehr gut an. Auch auf TikTok sammelt das Video 3,9 Millionen Klicks, dazu mehr als 300.000 Likes.

"Sie hatte mitbekommen, wie ich mich mit meinem Sitznachbarn darüber unterhielt, dass ich nicht reinpasse", sagte Brown diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Er sei ihr sehr dankbar gewesen.

Erwartet hatte der Hüne allerdings etwas ganz anderes.