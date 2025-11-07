Frau ist im Bad: Plötzlich bemerkt sie, dass sie heimlich angestarrt wird
Texas (USA) - Das Badezimmer ist der Ort, an dem die meisten wirklich mal ihre Ruhe haben wollen. Sasha (27) aus Texas hätte dort auch lieber etwas mehr Privatsphäre. Doch kürzlich musste die Frau feststellen, dass sie durch den Türspalt der Badezimmertür angestarrt wurde.
Zum Glück handelte es sich bei dem Übeltäter nicht um einen Eindringling in ihrer Wohnung, sondern um Katze Adel. Dementsprechend locker konnte Sasha die Situation nehmen.
Sie schnappte sich sogar geistesgegenwärtig ihr Handy, um ein Video der heimlichen Beobachterin zu drehen - und lag mit dieser Idee goldrichtig.
Denn seit Ende Oktober hat der entsprechende Clip auf Instagram bereits eine Million Klicks eingeheimst, dazu mehr als 70.000 Likes. Die Texanerin war also bei Weitem nicht die Einzige, die sich über den Vorfall amüsieren konnte.
Am liebsten hätte sie in dem Moment auch laut losgelacht. Doch warum sie es nicht tat, hat Sasha diese Woche in einem Interview mit Newsweek verraten.
Virales Instagram-Video zeigt den kuriosen Moment mit der Katze
Sie habe ihre Fellnase nicht erschrecken wollen, erklärte die 27-Jährige dem US-Magazin. "Sie ist eine sehr neugierige Katze. Ich wette, es war nicht das erste Mal. Sie verbringt gerne Zeit im Kleiderschrank und klettert auf die Regale - der perfekte Ort, um mich zu beobachten", sagte Sasha.
Davon können sich auch die Instagram-User überzeugen. Denn von Adel gibt es inzwischen zahlreiche Videos auf Instagram, in denen sie ihre Kletterkünste unter Beweis stellt.
"Adel hat viele lustige Eigenarten und Momente. Sie führt immer etwas im Schilde", so ihre Besitzerin.
"Das ist einer der Gründe, warum ich mit Instagram angefangen habe - um die Freude, die sie mir jeden Tag bereitet, mit der Welt zu teilen. Ich war überrascht, wie viel Aufmerksamkeit das Video erregt hat, und freue mich, dass so viele Leute darüber lachen konnten", fügte Sasha abschließend hinzu.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@adeltheoaf