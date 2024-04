2-Meter-Frau läuft auf der Straße, die Reaktionen sind großartig

Wenn die 2-Meter-Frau in der Öffentlichkeit unterwegs ist, erntet sie fast immer neugierige Blicke. © Screenshot/Instagram/natali_vieru15

Wenn die gebürtige Moldauerin zum Einkaufen schlendert oder einfach nur ein Eis essen geht, sind ihr verwunderte Blicke von Groß und Klein gewiss.

Auf ihrem Instagram-Kanal lässt die auffällig große Frau ihre Fans in aller Regelmäßigkeit an ihrem Alltag teilhaben und sorgt damit in den sozialen Medien immer wieder für Aufsehen.

Vieru, die neben der russischen auch die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt, macht sich mittlerweile einen Spaß daraus, sich in sämtlichen Lebenslagen filmen oder ablichten zu lassen - nur um auf die Reaktionen der Menschen um sie herum aufmerksam zu machen.

Und die fallen in der Tat zumeist höchst unterhaltsam aus, wie mehrere ihrer geteilten Clips eindrucksvoll vor Augen führen.