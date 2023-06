21-Jähriger hat Riesen-Pech mit seinem Namen und bekommt zehn Jahre Flugverbot!

Doch der Kieran Harris, der mit seinem Kumpel an die Costa Blanca reisen wollte, hatte überhaupt nichts verbrochen, geschweige denn auf einem früheren Flug störendes Verhalten an den Tag gelegt.

Aufgrund von störendem Verhalten in einem früheren Flug hätte Harris laut der britischen Fluggesellschaft "easyjet" am 25. Mai nicht nach Alicante fliegen können, berichtete " The Mirror " am Samstag. Zusätzlich sei dem 21-Jährigem ein Flugverbot für zehn Jahre erteilt worden.

Am Ende durfte der Harris, der sich bisher in Flugzeugen ordnungsgemäß verhielt, dennoch mit an Bord der Maschine von Liverpool nach Spanien, nachdem er "easyjet" auf das Missverständnis aufmerksam machte und dem Flugunternehmen eine Kopie seines Personalausweises zukommen ließ, so "The Mirror".