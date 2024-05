Nackt-Spaziergang im Wald ruft Polizei auf den Plan

Günzburg - Eine Frau in Schwaben hat am Feiertag durch einen nackten Mann einen gehörigen Schrecken erlebt.

Mit seinem "freien" Spaziergang durch den Wald löste ein Mann in Schwaben einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) © halfpoint/123RF

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Joggerin am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in einem Waldstück bei Reisensburg unterwegs.

Dort begegnete ihr ein Mann, der nackt spazieren ging. Der Anblick erschreckte sie so sehr, dass sie davon lief.

Auch der Nackte hatte nicht damit gerechnet, auf jemanden zu treffen und nahm Reißaus.

Wenig später trafen die beiden erneut aufeinander - diesmal war der Mann bekleidet. Laut Polizei wollte er sich bei der Joggerin für den Vorfall entschuldigen.

Die hatte inzwischen die Einsatzkräfte über den Nackedei im Wald informiert. Im Gespräch mit den Beamten räumte der Mann seinen Nackt-Spaziergang ein.