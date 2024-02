22-Jähriger hat Problem mit Geheimratsecken: Als er sich mit Toupet sieht, staunt er nicht schlecht

England - Manche Männer haben mit 80 Jahren noch volles Haar, andere verlieren es schon mit Anfang 20. Zu Letzteren gehört Maximus (22) aus England. Weil er damit alles andere als glücklich ist, hat er sich kürzlich in den Salon des Haarkünstlers Rob Wood begeben. Der Gründer und Kreativdirektor der Firma "Novo Cabelo Hair", die sich auf Toupets spezialisiert hat, nahm sich seiner an.

Maximus (22) aus England hat ein Problem mit seinen Geheimratsecken. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Vergangene Woche ging der zugehörige Clip mit dem 22-Jährigen auf dem TikTok-Kanal der Toupet-Firma viral. Mehr als 685.000 Klicks konnte das kuriose Video seitdem verzeichnen. Der Grund: Nicht nur Maximus selbst, sondern auch viele Zuschauer staunen über das Ergebnis.

Etwas verschüchtert sitzt der junge Brite in dem Clip vorm Spiegel, versteckt seine Geheimratsecken unter einem Basecap. Abnehmen will er es am liebsten gar nicht. Doch Rob Wood möchte natürlich loslegen.

Also überwindet sich Maximus. Nebenher erzählt er, dass er bereits im zarten Alter von 19 Jahren erste kleine kahle Stellen an seinem Hinterkopf entdeckt habe. Kurz darauf hätten sich die Geheimratsecken immer weiter ausgebreitet.

Rob Wood erkennt in diesem Moment eine besondere Herausforderung für sich selbst.