25-Jähriger trinkt 200 Tage jeden Tag zehn Bier: Weil es "beeindruckend" ist

Sheffield (Vereinigtes Königreich) - Jon May (25) wohnt im Land der Pubs - und was macht man in einem Pub? Bier trinken. Jon May will in 200 Tagen 2000 Gläser Bier trinken. Warum? Weil es "etwas Beeindruckendes" ist. Der 25-Jährige hat es fast geschafft.