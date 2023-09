250-Kilo-Mann ist heute schlank: Dieser peinliche Vorfall hat ihn geläutert

Georgia (USA) - Dieser eine Moment veränderte alles: Henry Gonzales (31) aus Georgia war die Angelegenheit so peinlich, dass der einstige 250-Kilo-Mann sein Leben von einem auf den anderen Tag komplett umkrempelte. Was hatte den einstigen Schwergewichtler wohl so aus der Fassung gebracht?

Henry Gonzales (31) wog einst gut 250 Kilogramm. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/tha_h_gametight

Im Gespräch mit Truly (Video siehe unten) packte der US-Amerikaner diese Woche aus: "Es hat mich wirklich getroffen, als ich nach mehr als zehn Jahren zum ersten Mal wieder in ein Flugzeug stieg und zwei Flugtickets kaufen musste, nur um vier Stunden voranzukommen. Ich dachte: 'Oh, es muss aufhören. Ich kann so nicht weitermachen. Das, was ich machen will, funktioniert für mich nicht, und das, was ich mache, bringt mich um.'"

Vor diesem Wendepunkt in seinem Leben habe er ständig gegessen. Snacks seien ihm in der Zeit nie untergekommen, er habe grundsätzlich riesige Mahlzeiten zu sich genommen.

Allein sein Frühstück habe aus vier Rühreiern, Würstchen, Reis, Bohnen, vier oder fünf Tortillas und einer Familienpackung Wurstwaren bestanden, so Gonzales.

Dass er seinem Körper richtig was zumutete, wusste der heutige 31-Jährige ganz genau. Doch es sei für ihn wie eine Sucht gewesen, ständig zu essen. Um aus der Misere wieder herauszukommen, entschied sich der Übergewichtige zunächst gegen eine Magenverkleinerung, versuchte es auf eine andere Weise.