29-Jährige stirbt aus ungeklärten Umständen: Was später mit ihrer Asche passiert, erstaunt so viele!

Kentucky/Florida - Sie war erst 29 Jahre alt, als sie aus dem Leben gerissen wurde. Warum Denali am 5. Juni 2023 starb, ist bis heute unklar - und wird es wohl auch für immer bleiben. Doch seit kurzem herrscht in ihrer Familie eine gewisse Genugtuung. Denn wie es scheint, hat Denali ein Zeichen gesendet.

Ein Teil von Denalis (†29) Asche wurde im Fundament des neuen Hauses ihres Verlobten verstreut. © TikTok/Screenshot/alex.ostebo

"Ich bin spirituell, besonders jetzt, nachdem ich so viele Beweise dafür gesehen habe, dass Denali, meine Schwester, sich an mich wendet", sagte Alex Ostebo aus Miami, Florida, diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek.

Grund für das Interview ist ein TikTok-Video (siehe unten), das seit dem 5. August für viel Aufregung sorgt. Darin verstreuen die Hinterbliebenen einen Teil von Denalis Asche im Fundament des neuen Hauses ihres Verlobten, bevor dort einige Tage später etwas Mysteriöses geschieht.

Zuvor war die Familie nach Portugal gereist. "Es war eine Reise, die wir ein Jahr lang gemeinsam geplant hatten, bevor meine Schwester starb. Während wir weg waren, wurde das Zementfundament auf das Haus gegossen", sagte Ostebo dem US-Magazin.



Als Denalis Verlobter nach dem Urlaub auf die Baustelle in Louisville, Kentucky, zurückkehrte, entdeckte er das Zeichen. "Er machte ein Foto und schickte es uns am nächsten Morgen und wir flippten alle aus", so Ostebo.