33-Jährige ist noch Jungfrau: "Es ist nichts falsch daran, ein Spätzünder zu sein"

Lauren Harkins (33) behauptet, noch Jungfrau zu sein. © Screenshot/Facebook/Lauren Harkins

Alles begann im Teenager-Alter: Als Laurens Freundinnen das erste Mal verliebt waren und Jungs nachschauten, habe sich Lauren eher desinteressiert gezeigt.

Das habe sich viele Jahre so gestaltet, wie sie in einem Interview mit der Daily Mail erzählt: "Die 20er sind eine so verwirrende Zeit und jeder ist damit beschäftigt, sich Gedanken über seine Karriere zu machen, und das war einfach nicht das, was ich wollte."

Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 2006 sei ihre Priorität die Familie gewesen - Liebesbeziehungen habe die US-Amerikanerin nicht eingehen wollen.

"Ich war ganz glücklich, einfach mein eigenes Ding zu machen."

Seitdem Lauren Anfang 30 ist, verspüre sie nun eine sanfte Sehnsucht nach einer Beziehung. Zum ersten Mal sei sie bereit für ihr "erstes Mal".

Doch Laurens Mann der Träume muss einige Erwartungen erfüllen: "Ich möchte jemanden, der viel etablierter ist als ich. Ich möchte jemanden haben, der in jeder Hinsicht besser ist als ich!"